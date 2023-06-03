Родительский контроль: как защитить детей в интернете

Чтобы уберечь ребенка от опасных онлайн-сообществ, нужно обучить его правилам безопасности в интернете

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Как оградить ребенка от нежелательного контента и опасного общения в Сети? Есть несколько способов.

В наши дни за безопасностью детей нужно следить не только в реальном мире. Несовершеннолетние часто сталкиваются с опасностью в интернете.

К распространенным рискам относятся:

Традиционные киберугрозы (вредоносное ПО, фишинг и скам);

Неподходящий по возрасту контент;

Публикация личной информации;

Онлайн-груминг;

Продажа наркотиков и психотропных веществ;

Кибербуллинг.

Как защитить детей от опасных онлайн-сообществ:

Обучить ребенка правилам безопасности в Сети и регулярно общаться с ним на эту тему;

Следить за тем, с кем общается ребенок в интернете;

Установить на гаджетах родительский контроль и программы для блокировки;

Следить, какие сайты посещает и какие файлы загружает ребенок;

Использовать антивирусное ПО.

Специалисты отмечают, что важно совмещать технические и нетехнические меры защиты, поэтому родителям и детям следует постоянно повышать цифровую грамотность и выстраивать доверительные отношения в семье.