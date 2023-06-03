Родительский контроль: как защитить детей в интернете
Виктория Алакоз 21 0
Чтобы уберечь ребенка от опасных онлайн-сообществ, нужно обучить его правилам безопасности в интернете
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Fotostand K. Schmitt / via www; 5-tv.ru
Как оградить ребенка от нежелательного контента и опасного общения в Сети? Есть несколько способов.
В наши дни за безопасностью детей нужно следить не только в реальном мире. Несовершеннолетние часто сталкиваются с опасностью в интернете.
К распространенным рискам относятся:
- Традиционные киберугрозы (вредоносное ПО, фишинг и скам);
- Неподходящий по возрасту контент;
- Публикация личной информации;
- Онлайн-груминг;
- Продажа наркотиков и психотропных веществ;
- Кибербуллинг.
Как защитить детей от опасных онлайн-сообществ:
- Обучить ребенка правилам безопасности в Сети и регулярно общаться с ним на эту тему;
- Следить за тем, с кем общается ребенок в интернете;
- Установить на гаджетах родительский контроль и программы для блокировки;
- Следить, какие сайты посещает и какие файлы загружает ребенок;
- Использовать антивирусное ПО.
Специалисты отмечают, что важно совмещать технические и нетехнические меры защиты, поэтому родителям и детям следует постоянно повышать цифровую грамотность и выстраивать доверительные отношения в семье.