Родительский контроль: как защитить детей в интернете

Виктория Алакоз 21 0

Чтобы уберечь ребенка от опасных онлайн-сообществ, нужно обучить его правилам безопасности в интернете

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Fotostand K. Schmitt / via www; 5-tv.ru

Как оградить ребенка от нежелательного контента и опасного общения в Сети? Есть несколько способов.

В наши дни за безопасностью детей нужно следить не только в реальном мире. Несовершеннолетние часто сталкиваются с опасностью в интернете.

К распространенным рискам относятся:

  • Традиционные киберугрозы (вредоносное ПО, фишинг и скам);
  • Неподходящий по возрасту контент;
  • Публикация личной информации;
  • Онлайн-груминг;
  • Продажа наркотиков и психотропных веществ;
  • Кибербуллинг.

Как защитить детей от опасных онлайн-сообществ:

  • Обучить ребенка правилам безопасности в Сети и регулярно общаться с ним на эту тему;
  • Следить за тем, с кем общается ребенок в интернете;
  • Установить на гаджетах родительский контроль и программы для блокировки;
  • Следить, какие сайты посещает и какие файлы загружает ребенок;
  • Использовать антивирусное ПО.

Специалисты отмечают, что важно совмещать технические и нетехнические меры защиты, поэтому родителям и детям следует постоянно повышать цифровую грамотность и выстраивать доверительные отношения в семье.

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