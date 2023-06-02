Минюст внес журналиста Романа Супер в реестр иноагентов

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Всего в список иностранных агентов 2 июня попали три человека и два издания.

Министерство юстиции РФ внесло журналиста Романа Супер в реестр иностранных агентов. Обновленный список опубликован на сайте ведомства.

Уточняется, что журналист распространял фейки о проводимой Россией политике, выступал против спецоперации по защите Донбасса, а также создавал и распространял материалы других иностранных агентов.

Вместе с ним список иноагентов пополнили политолог Дмитрий Орешкин, бывший главный редактор «МК в Петербурге» Максим Кузахметов, издания «Проект» и «Ярновости».

В минувшую пятницу 5-tv.ru сообщал, что Минюст внес в реестр иноагентов Леву из «Би-2», известного своей антироссийской позицией. Вместе с ним список тогда пополнили еще восемь человек и два объединения.