Вопрос жизни и смерти: почему непрямой массаж сердца редко помогает спасти человека

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Многие пациенты жалуются на серьезные травмы после сердечно-легочной реанимации — переломанные ребра и разрывы печени. Так как же спасти человека при остановке сердца?

Непрямой массаж сердца редко помогает спасти жизнь, поскольку мало кто умеет правильно его делать, а шансы на выживание при остановке сердечной мышцы невелики. Об этом сайту KP.RU рассказал главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России по Центральному федеральному округу, кандидат медицинских наук Геннадий Неудахин.

Эффективность — несколько процентов

На днях американский портал медицинских новостей NPR Health написал, что при остановке сердца вне стен больницы выживает всего 7,6% людей. Если прохожие начнут делать непрямой массаж сердца, то спасти удается 10% — всего на 2,4% людей больше. К таким выводам эксперты пришли после обзора 79 исследований с участием почти 150 тысяч пациентов.

При этом многие из выживших жаловались на болезненные последствия сердечно-легочной реанимации (СЛР): переломы ребер, грудины, разрывы печени и внутренние кровотечения. Некоторые пожилые пациенты и вовсе говорили, что лучше бы им позволили «умереть естественным путем», чем спасали таким способом.

«Сломанные ребра, синяки и кровоподтеки — достаточно стандартное осложнение реанимационных действий. Но, по-моему, лучше жаловаться на такую „побочку“, чем безмолвно уйти на тот свет», — прокомментировал Геннадий Неудахин.

Почему непрямой массаж сердца редко спасает жизни

Специалист по первой помощи рассказал, что обзор американских исследователей вызывает массу вопросов — какого возраста были пациенты, люди с какой квалификацией пытались их спасти, как быстро приехала скорая и так далее. До уточнения всего этого комментировать приведенные цифры — сложно.

«После непрямого массажа сердца выживаемость в любом случае возрастает. Если есть хоть какой-то шанс спасти пациента, то это точно стоит делать», — подчеркнул врач.

Низкую эффективность СЛР можно объяснить двумя причинами. Во-первых, она нужна при остановке сердца, когда человека уже очень сложно спасти. Во-вторых, непрямой массаж сердца нужно делать правильно, а для этого учиться.

Как спасти человека, у которого внезапно остановилось сердце

В этом случае поможет только непрямой массаж сердца. Можно попытаться научиться делать его по видео в интернете. Но лучше всего посетить курсы — они часто бывают бесплатными.

«Знаете, почему люди обычно боятся идти на обучение первой помощи? У них перед глазами возникают ужасающие образы: оторванные руки-ноги, море крови, засовывание трубок в горло и тому подобное. На самом же деле с такими ситуациями чаще всего работают экстренные службы», — призвал не бояться Геннадий Неудахин.

В заключение врач посоветовал быть внимательнее к окружающим. Если видно, что с человеком что-то не так, нужно срочно вызвать скорую помощь. Уже после этого надо проверить дыхание. Если человек дышит — достаточно положить его на бок и ждать медиков. Если не дышит — нужно делать непрямой массаж сердца до приезда скорой.

«Без СЛР в такой ситуации человек гарантированно погибнет. Потому что каждая минута без реанимации уменьшает выживаемость на 10%. Соответственно, всего через десять минут шансов на спасение не будет», — подытожил специалист по первой помощи.

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