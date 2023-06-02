США засуетились: глава ЦРУ тайно приехал в Китай для встречи с разведчиками

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Джо Байден не в первый раз доверяет Уильяму Бернсу деликатные зарубежные миссии.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс совершил тайный визит в Китай в мае. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники среди американских чиновников.

«В прошлом месяце директор Бернс посетил Пекин, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий коммуникации по разведывательным каналам», — рассказал один из собеседников газеты.

Журналисты издания предположили: Бернс встретился с китайскими разведчиками, чтобы Вашингтон мог наладить отношения с Пекином и возобновить диалог на высоком уровне. Отмечается, что президент США Джо Байден не в первый раз доверяет главе ЦРУ такие деликатные миссии за рубежом.

В Белом доме и ЦРУ отказались комментировать сведения о тайном визите Уильяма Бернса в Китай. Но если факт поездки подтвердится, то глава ЦРУ станет самым высокопоставленным американским чиновником, который побывал в Китае с июля 2021 года. Тогда в город Тяньцзинь приезжала уже бывшая замглавы Госдепа Венди Шерман.

Отношения между Китаем и США резко испортились в августе прошлого года. Тогда экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Пекин резко осудил этот визит, поскольку закономерно считает островное государство своей провинцией и противостоит местному сепаратизму. США, хоть официально и признают доктрину «одного Китая», все равно решили пойти на обострение. Затем в небе над США заметили и сбили огромный китайский аэростат, что еще больше обострило отношения между странами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай отказал США в проведении встречи министров обороны двух стран.