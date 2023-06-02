Российский видеоблогер Руслан Тушенцов попал в аварию

Фото: Instagram* / cmhell

Звезда опубликовал сторис с ногой в гипсе.

Российский видеоблогер и хип-хоп исполнитель Руслан Тушенцов (более известный под псевдонимом CMH — Прим. ред.) попал в аварию.

Звезда опубликовал сторис с ногой в гипсе в социальных сетях. Есть предположение, что блогер попал в ДТП.

Руслан Тушенцов родился 23 декабря 1994 года в городе Ачинске Красноярского края. Когда будущему блогеру было всего несколько лет, его отец ушел из жизни и мальчика в одиночку воспитывала мама. В 2012 году Тушенцов создал блог на YouTube, куда начал выкладывать ролики с собственной озвучкой мультфильмов.

Блогер Руслан Тушенцов опубликовал фото с ногой в гипсе. Фото: Instagram* / cmhell

В сентябре 2020 года число подписчиков канал Руслана CMH составило 2,72 миллионов человек.

Прежде сообщалось, что блогера Адель Сергеенкову переехала машина. Мать пятерых детей после жуткого инцидента оказалась практически обездвижена. Впереди женщине предстоит операция на плечо. Такое событие вогнало Сергеенкову в жуткую депрессию.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что блогера Адель Сергеенкову переехала машина.

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