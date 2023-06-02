Рок-фестиваль «Нашествие» не состоится в Калужской области в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
Власти приняли решение о перенесении мероприятия. Почему?
Рок-фестиваль «Нашествие» не состоится в текущем году в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Во-первых, место проведения изменится. Во-вторых, фестиваль откладывается — переносим „Нашествие“ в Калужской области на 2024 год», — написал он.
Губернатор пояснил, что решение принято после дискуссий среди жителей и бесед с правоохранителями о том, что сегодня не время для фестиваля. При этом в будущем он пообещал учесть все пожелания любителей музыки в организации масштабного мероприятия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Подмосковье на ближайшие дни становится театральной столицей. Там проходит фестиваль «Фабрика Станиславского».