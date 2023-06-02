«Публично бороться»: Зеленский о мерах против стран, помогающих России обойти санкции

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Происходящее вокруг этой темы лидер киевского режима назвал «какой-то ерундой».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Европейском континенте есть страны, которые помогают России обойти санкции, поэтому с ними необходимо «публично бороться». Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

«Можно, конечно, думать, как нам производить ежемесячно сотни ракет и как это сложно сделать, а с другой стороны — давать возможности, чтобы они (россияне. — Прим. ред.) обходили (санкции. — Прим. ред.). То есть какая-то ерунда происходит», — добавил Зеленский.

Усиленное санкционное давление на Москву продолжается с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика все выдерживает и не рухнет из-за введенных ограничений. Кроме того, попытки ослабить РФ США и их партнеры предпринимали и задолго до начала боевых действий. По факту многие санкции не только оказываются неэффективными, но и ухудшают уровень жизни простых людей в недружественных Москве государствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что каждый новый пакет антироссийских санкций наотмашь бьет не по России, а по тем странам, которые их вводят. Так считает кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.