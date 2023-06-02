Фото, видео: Reuters / POOL; Reuters; 5-tv.ru

Президент Украины очень странно вел себя на встрече с премьер-министром Великобритании — с огромным трудом контролировал мимику и руки, постоянно ерзал и даже дышал тяжело. Все это попало на видео.

Видео со встречи президента Украины Владимир Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. На кадрах видно, что глава киевского режима не может сидеть спокойно. Он все время ерзает, крутит головой, с большим трудом контролирует руки и мимику и даже тяжело дышит.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку поставил сразу десять диагнозов Зеленскому. Россияне оставили под его публикацией в Telegram-канале тысячи комментариев с множеством других вариантов заболевания.

«Что с тобой, клоун? Давайте поможем поставить Зеле диагноз», — предложил Рамзан Кадыров в подписи к видео с украинским президентом.

У Зеленского заподозрили великое множество проблем со здоровьем, основанных на реальном положении главы государства и его страны: резкое снижение уровня белой муки в крови; острую долларовую недостаточность; критический дефицит мобилизованных; чрезмерное злоупотребление обещаниями; повышенный уровень паникостерона; воспаление счета в банке; обострение клянчества; закупорку клапана притока денег; страхокардию и непроходимость контрнаступления.

И действительно: Зеленского давно подозревают в пристрастии к наркотическим веществам, его упрекают в вытягивании денег у европейских стран и США (и последующее их присвоение), а также в том, что Запад вынуждает Украину показывать эффективность в боестолкновениях с Россией, из-за чего Киев мобилизует всех, кого только можно.

«Какое лечение посоветуете?» — спросил у подписчиков Рамзан Кадыров.

Если обобщить, то в комментариях чаще всего предлагали два варианта странного поведения Зеленского: абстинентный синдром (так называемая «ломка») и чувство паники. Методы лечения рекомендовались самые разные.

«Сдача в плен»;

«Чесночная клизма три раза в день»;

«Нужно полежать в дурдоме»;

«Трепанация черепа»;

«Ампутация головы», — написали пользователи, открыто отмечая нездоровое поведение Зеленского и необходимость главе государства отвечать за военные преступления.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили об ухудшении здоровья Зеленского.