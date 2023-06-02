«Боится каждый»: Павел Устинов пожурил коллег за нежелание выступать в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Актер без раздумий отправился на фронт, когда получил повестку в рамках частичной мобилизации.

Многие российские артисты не торопятся выступать в зоне спецоперации из-за страха. Об этом в интервью «Известиям» рассказал вернувшийся с передовой актер Павел Устинов.

«Страх — это нормальное чувство. Вы думаете, люди, которые там находятся, не боятся? Совершенно точно — боится каждый. Кто-то может не признаться, но это реальность. И все мы люди», — выразил уверенность звезда.

По его мнению, выступления артистов на передовой очень помогают бойцам. Однако за месяцы службы актер видел в своей части только одного музыканта — мужчину с гитарой, который оказался ветераном боевых действий.

«Если артисты будут выезжать на передовую и помогать ребятам, поддерживать их дух, они сделают большой вклад в наше общее дело. Искусство имеет огромный вес в жизни — и на передовой тоже. <…> Что бы ни говорили, это очень сплачивает и мотивирует. Я, как творческий человек, могу сказать, что мне там не хватает творчества», — признался Устинов.

Он отметил, что не утратил ни капли своего актерского мастерства за время службы. В настоящее время знаменитость находится в Москве.

В зону спецоперации он отправился, как только получил повестку в рамках частичной мобилизации. Во время службы артист совершил подвиг — вытащил раненых сослуживцев из подвала, несмотря на удары вражеской артиллерии. Позднее он получил взрывное ранение руки и вернулся домой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как жена и мама Павла Устинова отнеслись к его решению отправиться в зону спецоперации.