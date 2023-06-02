Устинов рассказал, как жена и мама отнеслись к его решению отправиться на СВО

Актер Павел Устинов рассказал о реакции жены и матери на его решение отправиться в зону СВО

Фото: Кадр из сериала «Морозова», 2017 г.

Актер поехал в зону спецоперации после получения повестки в рамках частичной мобилизации. Там он совершил подвиг, а позже вернулся в Москву из-за ранения.

Российский актер Павел Устинов, совершивший подвиг в зоне спецоперации, рассказал о реакции его жены и матери на решение отправиться на Украину. Артист принял его, как только получил повестку в рамках частичной мобилизации.

«Она (жена. — Прим. ред.) плакала. Да все лили слезы — и сестра, и мать, и жена. Даже дети — племянники мои. Все ждали, когда я вернусь. Хотя бы в отпуск», — признался артист в интервью «Известиям».

Павел Устинов женился на Екатерине Балуевой незадолго до отъезда в зону СВО. Повестку явиться в военкомат он получил вслед за братом. Тот до сих пор остается в зоне конфликта. Из-за этого очень переживает мама актера.

«Маме сложно. Тяжело, когда ребенок уходит, а когда двоих сыновей отправляешь… Но у меня сильная мама», — заверил Устинов.

Павел также отметил, что «откровенно» и «от всего сердца» рассказывает своим близким о происходящем в зоне спецоперации. Однако только то, что считает нужным.

Павел Устинов вернулся из зоны СВО после ранения — ему разорвало руку при взрыве ракеты, предназначенной для ручного противотанкового гранатомета (РПГ).

За время службы артист успел совершить подвиг. Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о нем. Павел не испугался и активно действовал, несмотря на удары украинской артиллерии.