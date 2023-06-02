Количество пострадавших при массированном обстреле Шебекино 1 июня выросло до 16

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Такой атаки регион подвергся впервые.

Количество пострадавших при обстреле Шебекинского городского округа в четверг, 1 июня, выросло до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он также рассказал, что только за один день было зафиксировано более 850 прилетов снарядов со стороны нацистов. По словам губернатора, это самое большое количество прилетов с начала обстрелов Белгородской области.

В последнее время агрессия украинских националистов усилилась и город Шебекино в Белгородской области начали обстреливать практически круглосуточно. Так, минувшей ночью боевики ВСУ обстреляли населенный пункт из РСЗО «Град». Несколько мирных жителей получили ранения, пострадала инфраструктура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин созвонился с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).