Конфликты, ссоры и обиды на новом уровне: прогноз Таро на неделю с 5 по 11 июня

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Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 5 по 11 июня.

Основная энергия недели (карта Император в перевернутом положении)

Достаточно сложная карта: она говорит о том, что существуют некие вещи, которые могут помешать нашим планам. От перевернутого положения негатив карты усиливается, могут появиться проблемы с различной разрешительной документацией, либо случиться некие дорожно-транспортные происшествия.

Кроме того, есть риск ссор со старшими родственниками. Энергия недели будет достаточно агрессивной, карта предупреждает о конфликтах и травмах из ниоткуда.

Финансы (карта Шестерка пентаклей в перевернутом положении)

Заработать на этой неделе не получится — многие усилия, к сожалению, пойдут насмарку. Сколько бы вы ни пытались, вы не получите того, что заслуживаете или чего бы хотели. Ваши труды могут быть напрасными, поэтому не возлагайте больших надежд на проекты — результата пока что не предвидится, он появится позже.

Здоровье (карта Королева кубков в перевернутом положении)

Вы можете оказаться в плену своих эмоций или иллюзий. У вас может начаться паранойя на пустом месте, беспочвенная ревность к своему партнеру, лишние подозрения и беспокойства, когда вы считаете, что вам все должны, но далеко не все думают точно также. Помните о том, что все люди имеют право на счастье, а не только вы.

На здоровье все эти переживания могут отразиться очень негативно — неврозы на пустом месте и тревожные состояния. Ваше физическое состояние напрямую будет зависеть от эмоционального фона.

Личная жизнь (карта Десятка жезлов в перевернутом положении)

И здесь продолжает накаляться атмосфера конфликтов — какие-то проблемы на ровном месте, ссоры из-за ерунды, планы могут пойти прахом. Мелкие неурядицы способны испортить хорошие отношения между людьми. К счастью, проблемы будут не очень серьезными, но, тем не менее, довольно-таки неприятными.

Совет на неделю (карта Двойка кубков в перевернутом положении)

Основная рекомендация — перетерпите эти семь дней. Лучше даже не пытаться быть хорошими, просто спокойно переждите и не рефлексируйте.

Ни в коем случае не пытайтесь выяснять отношения, не устраивайте разборки, просто сделайте «вдох-выдох» и отпустите ситуацию. Все проблемы решите позже. Неделя будет сложной, мы будем раздражаться по пустякам, дела могут валиться из рук, но дольше семи дней этот тяжелый период не продлится.

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