«Жив, здоров»: жена Никиты Михалкова о его госпитализации
Жена Никиты Михалкова прокомментировала его госпитализацию
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Прежде стало известно, что режиссер жаловался на работу сердца и одышку.
Жена российского режиссера Никиты Михалкова Татьяна раскрыла подробности его госпитализации. По ее словам, с маэстро все в порядке.
«Он жив, здоров. Плановая проверка», — сказала супруга режиссера.
Прежде стало известно, что Никита Михалков госпитализирован после жалоб на перебои работы сердца и одышку. Его, по информации источника, доставили в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.
До этого режиссера уже госпитализировали, это произошло в январе. Тогда он находился в состоянии средней степени тяжести с диагностированным гриппом. В конце января маэстро был выписан из больницы.
В феврале 5-tv.ru сообщал, что Никита Михалков появился на публике впервые после экстренной госпитализации.