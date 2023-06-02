«Жив, здоров»: жена Никиты Михалкова о его госпитализации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Прежде стало известно, что режиссер жаловался на работу сердца и одышку.

Жена российского режиссера Никиты Михалкова Татьяна раскрыла подробности его госпитализации. По ее словам, с маэстро все в порядке.

«Он жив, здоров. Плановая проверка», — сказала супруга режиссера.

Прежде стало известно, что Никита Михалков госпитализирован после жалоб на перебои работы сердца и одышку. Его, по информации источника, доставили в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.

До этого режиссера уже госпитализировали, это произошло в январе. Тогда он находился в состоянии средней степени тяжести с диагностированным гриппом. В конце января маэстро был выписан из больницы.

В феврале 5-tv.ru сообщал, что Никита Михалков появился на публике впервые после экстренной госпитализации.