Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Певица, по мнению режиссера, — настоящая бунтарка, а ее новый супруг — само спокойствие.

Александр Гонопольский, режиссер клипов артистки Татьяны Булановой по пути в ЗАГС, где проходила торжественная церемония, рассказал 5-tv.ru историю любви экс-теннисиста и бизнесмена Валерия Руднева и певицы.

Так, постановщик считает, что они идеально дополняют друг друга. Торжественная церемония состоялась 2 июня в знаменитом ЗАГСе на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что это уже третий брак Булановой, она очень переживала перед знаковым событием.

«Конечно, она волнуется. Она же девушка, в конце концов. А девушки всегда волнуются перед свадьбой. Какая бы по счету эта свадьба ни была», — сказал Гонопольский.

Режиссер отметил, что эта свадьба точно станет для артистки последней, поскольку чем старше человек становится, тем более ответственно и спокойно он подходит к этому вопросу. Он уверен, что эта любовь — уже настоящая.

Клипмейкер также поведал историю знакомства пары: оказывается, новоиспеченных супругов свела музыка. Сейчас они прекрасно дополняют друг друга.

«Я познакомился с Валерием в тот же день, когда и Таня, на съемках клипа. Мы сразу нашли общий язык. Настолько спокойный и четкий человек. Они — тандем. Таня — она такая бунтарка, она сумасшедшая по своей натуре. А он, наоборот, он спокойный. Как скала за спиной. Это очень важно», — поделился он.

Первым мужем певицы был продюсер Николай Тагрин, а вторым стал футболист Владислав Радимов. С последним она расписалась в этом же дворце бракосочетаний, где и прошла регистрация брака с Валерием Рудневым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Буланова похудела на пять килограммов перед свадьбой.