Песков заявил, что Путин обязательно выступит на ПМЭФ

Представитель Кремля назвал это событие долгожданным.

Президент России Владимир Путин обязательно выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его пресс-секреьтарь Дмитрий Песков пообещал предоставить все детали позднее.

«Будет долгожданное выступление Путина на форуме. Каждый раз для экономики это важное выступление, которое сейчас готовится», — сказал он.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня на площадке КВЦ «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одной из ключевых тем обсуждения на форуме станет тема рынка труда. Почетным гостем ПМЭФ может стать президент Бразилии Лулу да Силву.