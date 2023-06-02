Украинская элита во главе с Юлией Тимошенко слушала шансон на русском в Киеве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко

На концерте Гарика Кричевского исполнялись песни на языке «агрессора».

В элитном загородном комплексе под Киевом под названием Koncha Zaspa Park представители «высшего света» Незалежной устроили праздник и с удовольствием слушали русский шансон в исполнении певца Гарика Кричевского.

Одним из главных лиц на мероприятии была лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Кадры с вечерники с участием местных политиков вскоре попали в сеть, сообщает издание МК.

Тимошенко совершенно не смущало, что на концерте исполнялись песни на языке «агрессора». Политический деятель активно фотографировалась и общалась с присутствующими.

Пользователи сети под видео отмечают, что некоторых на Украине привлекают к уголовной ответственности за то, что они слушают песни на русском языке. Однако, по всей видимости, это не распространяется на представителей элиты.

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