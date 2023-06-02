Хватило одного снаряда: ВС РФ перерезали путь снабжения ВСУ в зоне СВО
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ВС РФ уничтожили переправу в зоне СВО снарядом «Краснополь»
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Изначально цель вычислили с помощью беспилотника «Орлан-30».
Десантники-артиллеристы уничтожили мост во вражеском тылу, с помощью которого ВСУ доставляли на передовую боеприпасы и подкрепление. Кадры боевой работы гаубиц «Мста-Б» показало Минобороны.
Сначала цель вычислили с помощью беспилотника «Орлан-30». Получив координаты, боевой расчет нанес удар по переправе.
Для этого хватило одного управляемого снаряда «Краснополь». В итоге путь снабжения украинской армии был перерезан.