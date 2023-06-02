Шебекино окутано дымом: опубликованы кадры разрушений из Белгородской области
Корреспондент «Известий» показал кадры разрушений в Шебекино Белгородской области
Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков; 5-tv.ru
Обстановка на месте остается крайне напряженной.
ВСУ продолжают обстреливать белгородское Шебекино, в том числе нанося удары по частному сектору. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин опубликовал кадры разрушений.
Шебекино в настоящее время укутано черным дымом: пострадали некоторые дома в частном секторе и отдельные постройки в городской черте. Попадание по промзоне было прицельным — возможно, там находился резервуар с топливом.
Как стало известно 5-tv.ru, гражданские объекты ВСУ обстреливали из тяжелых видов вооружения. По данным корреспондента, до сих пор периодически слышно, как работает ПВО.
«Буквально полчаса назад случилось попадание в обычный жилой дом, верхние квартиры. Обшивку разнесло вокруг. Возгорания от таких ударов продолжаются по всему городу», — говорит журналист.
Сафиулин сообщает, что центру Шебекино нанесен значительный урон: многие здания разбиты, а объекты на центральной улице остались без стекл. После попадания снарядов артиллерии в крыши зданий до сих пор идет дым.
Украинские неонацисты, как уточняется, продолжают вести арт-дуэли. Однако российские военные не уступают, купируют и наносят ответные удары. Обстановка на месте крайне напряженная, подытоживает Сафиулин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли после обстрела автодороги в Шебекино.