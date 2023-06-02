«Время пришло»: в России хотят отменить домашнее задание для школьников

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Дети могут посвятить это время нужным секциям.

Сегодня школьники России радуются новостям. Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил разработать закон, который отменит домашние задания в школах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит „домашку“. Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло», — говорит Даванков.

Он также добавил, что этот опыт может пойти на пользу всем: и родителям, и самим детям. Уже совсем скоро депутат обсудит данный вопрос с департаментом образования и науки Москвы. По его мнению, нужно знакомить детей с технологиями будущего и увеличить количество кружков по программированию и нейросетям, вместо домашних заданий.

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