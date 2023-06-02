Мезенцев: на Заседании Совета Министров СГ рассмотрят 15 вопросов

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Стороны обсудят в первую очередь вопросы экономики.

К рассмотрению на Заседании Совета Министров Союзного государства в Москве вынесено 15 вопросов. Об этом перед совещанием заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

«Проводим очередное заседание группы, вынесено к рассмотрению 15 вопросов, которые стороны считают актуальными и содержательными», — сказал он в рамках заседания.

Обсуждаемые вопросы касаются экономической интеграции стран и строительства Союзного государства. Мезенцев поблагодарил сопредседателей группы за выход в очный формат обсуждений. Он отметил, что с 2021 года группа доказала свою значимость, проведено уже 10 заседаний.

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