Галкин* не смог оспорить статус иностранного агента

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Представители артиста утверждали, что Галкину* никто не платил за критику российских властей, но у Минюста нашлись веские доказательства.

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеведущего и шоумена Максима Галкина* к Министерству юстиции с требованием исключить его из реестра физлиц-иноагентов.

Как стало известно 5-tv.ru, представитель Галкина просила отменить распоряжение Минюста, назвав его «незаконным и необоснованным». Представитель артиста уверяла, что только сам юморист «определяет темы своих выступлений, разговаривает со зрителями только на те темы, которые его волнуют».

Однако у ответчика в лице Министерства юстиции были весомые аргументы. Представители ведомства заметили, что решение о внесении Галкина в данный реестр является абсолютно законным и обоснованным. И, как уточнили они, шоумен, помимо получения иностранного финансирования и концертов за рубежом на площадках, которые ему предоставляли, открыто выражал критику в адрес органов государственной власти и проводимой политики.

Галкин покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО). Он вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми отправился в Израиль, где неоднократно нелестно высказывался в адрес РФ и населения страны. Минюст РФ отмечал, что комик финансируется киевским режимом. Между тем на земле обетованной он начал выступать, продолжая сеять антироссийские лозунги, а позже отправился гастролировать по миру.

Позднее сама Пугачева вернулась в Москву с детьми. Но вскоре Галкин был признан иноагентом, что народную артистку СССР глубоко возмутило. Звезда попросила распространить этот статус и на ее персону, затем забрала двойняшек из учебного заведения и снова улетела в Израиль, назвав россиян холопами и рабами. При этом до этого момента певица воздерживалась от политизированных комментариев.

16 сентября 2022 года шоумен включен в перечень иностранных агентов за «осуществление политической деятельности». В графе «Сведения об иностранных источниках» указана Украина.

* — признан иностранным агентом в РФ.