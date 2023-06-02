Гладков: два человека погибли после обстрела автодороги в Шебекино

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Сразу несколько населенных пунктов оказались под огнем террористов.

Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел киевского режима. В результате атаки автодороги в Шебекинском округе погибли две женщины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, осколки от снарядов попали в проезжающие мимо автомобили, в одном из которых и находились погибшие. Кроме того, пострадали еще два человека, которые также передвигались на машине.

«У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — уточнил Гладков.

Помимо этого, боевики выпустили 11 снарядов по селу Тишанка, расположенному в Волокновском районе. В результате в двух домах выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи. При этом пострадавших не зафиксировали.

Также снаряды были выпущены по хутору Леоновка, где поврежден фасад зернохранилища сельскохозяйственного предприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские нацисты ночью атаковали Курск. В результате повреждения получили подъезд многоэтажного жилого дома и несколько частных строений.