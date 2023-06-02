В Херсонской области обнаружили несколько тайников ВСУ

ГУ МВД: в Херсонской области полицейские нашли три тайника с боеприпасами ВСУ

Фото: Telegram / ГУ МВД России по Херсонской области

Поиски оставленных боеприпасов все еще продолжаются.

В Херсонской области были найдены три тайника с боеприпасами, которые оставили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

«Неподалеку от поселка городского типа Чаплинка полицейские при обследовании территории нашли 93 головных взрывателя, три головных снаряда от установки „Град“, три выстрела и три стартовых заряда от РПГ и по одному снаряду калибра 152 и 125 миллиметров», — говорится в сообщении.

На территории заброшенной фермы в селе Старая Маячка Алешкинского муниципального округа был найден ящик с 16 бронебойно-зажигательными патронами калибра 14,5 миллиметра. Более того, в канале между селами Софиевка и Чумацкий Шлях Новотроицкого муниципального округа были обнаружены 33 выстрела для станкового противотанкового гранатомета, а также короб с гранатами.

В Херсонской области обнаружили три тайника ВСУ с боеприпасами. Фото: Telegram / ГУ МВД России по Херсонской области

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как тайник с боеприпасами и взрывчаткой был найден в Запорожской области.