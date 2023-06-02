Действия нацистов в Волгоградской области потребовали признать геноцидом

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Общее число жертв за период оккупации в регионе составило более 130 тысяч человек.

Действия нацистов на территории нынешней Волгоградской области во время Великой Отечественной войны хотят признать геноцидом советского народа. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Известно, что общее число жертв за период оккупации в регионе, с июля 1942 по февраль 1943 года, составило более 130 тысяч человек, размер материального ущерба, причиненного Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, превышает 17 триллионов рублей.

Прежде суд в России признал геноцидом массовые убийства оккупантами населения Воронежской области в 1942–1943 годах. Зверства были совершены в отношении не менее 274 983 советских граждан. На основе доказательств суд постановил удовлетворить соответствующее заявление прокурора Воронежской области Николая Савруна.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как преступления нацистов в Подмосковье в годы ВОВ могут признать геноцидом.