Момент «столкновения» Джо Байдена с вертолетом попал на видео

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

Последние несколько дней американский лидер ведет себя крайне подозрительно. Все ли с ним в порядке?

Падения и конфузы президента США Джо Байдена скоро можно будет собирать в отдельный документальный фильм, который можно номинировать на Оскар. Он снова ударился. На этот раз, головой при выходе из вертолета. Кадры этого инцидента успел заснять корреспондент ТАСС.

«Байден ударился головой при выходе из вертолета по возвращении в Вашингтон в четверг вечером из штата Колорадо», — говорится в сообщении.

Когда журналисты подбежали к политику, чтобы узнать о его самочувствии, Байден отказался отвечать.

До этого американский лидер споткнулся на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС США. Встать он смог только при помощи охранников. Позже в Белом доме заверили — с Байденом все в порядке, он не пострадал. А причиной его падения стал «мешок с песком», который по непонятным причинам находился на сцене.

Это не первый случай, который вызывает сомнения у жителей страны, способен ли Байден и дальше руководить государством. Ему уже 80 лет. Все чаще он путает в своей речи слова, спотыкается на ровном месте или просто совершает кажущиеся со стороны странные вещи.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Джо Байден ударился головой о вертолет перед Белым домом.