Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» Екатерины Савиной

Фото, видео: 5-tv.ru

Благодаря неравнодушным людям у девочки появился шанс побороть лимфобластный лейкоз.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказывали историю 12-летней Кати.

У девочки острый лимфобластный лейкоз. Для лечения необходимо лекарство стоимостью более миллиона рублей. И благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму. За сутки вы перечислили 2 158 816 рублей. Большое вам спасибо!