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На месте уже работают оперативные службы.

Вооруженные силы Украины обстреляли село Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет», — заявил Богомаз.

По его словам, в результате обстрела загорелся жилой дом, сейчас на месте работают оперативные службы.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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