Табачник: вести переговоры с Украиной нужно после ее денацификации и отставки Зеленского

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

Украина, считает политик, должна признать, что ряд ее постулатов являются неонацистскими.

Москве бесполезно вести переговоры с Киевом, пока не закончится проведение специальной военной операции. Об этом заявил бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник.

«С Зеленским переговоры невозможны. Ну нет смысла обсуждать. Любой врач-ветеринар вам скажет, что бешенство у собаки и у лисицы не лечится никаким лекарством. Не придумано человечеством», — цитирует политика РИА Новости.

Дмитрий Табачник. Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Табачник уверен, что России необходимо начать диалог по мирным условиям только после денацификации Украины. Причем именно тогда, когда этот процесс будет не только лозунгом со стороны Москвы, но и принятым со стороны Киева фактом.

По его мнению, Украина должна отказаться от ряда постулатов, которые являются явно нацистскими. Только в таком случае переговоры будут нести пользу и иметь смысл, подытожил он.

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