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Националисты используют советскую технику, но натовские боеприпасы, рассказал российский военный.

Украинские боевики на запорожском направлении применяют комбинированную тактику ведения боевых действий. Командир батальона «Крым» считает, что здесь видна как «советская школа», так и внедрение методов НАТО. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Уже внедрение (тактики НАТО — Прим.ред.), то есть смешанно. Другие попытки проведения атак», — отметил российский военнослужащий.

В большинстве случаев ВСУ применяют натовские боеприпасы, но используют военную технику времен СССР. Они также часто используют мобильные группы на пикапах, но рельеф местности не позволяет им «залететь», поэтому с нашими военными им сложнее.

До этого стало известно, что на южнодонецком направлении российские военные с помощью экипажа тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили два опорных пункта ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский снайпер заметил странное поведение в рядах ВСУ.