«Перебои по всему миру»: как Запад мешает осуществлению зерновой сделки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dirceu Portugal; 5-tv.ru

США, считает эксперт, продолжают создавать препятствия между Россией и Украиной.

Запад, отказываясь от экспорта аммиака, а также от разморозки активов компаний из России, возобновления поставок сельхозтехники, переподключения Россельхозбанка к SWIFT, пытается помешать разрешению конфликта на Украине. Об этом 5-tv.ru заявил турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан.

«Запад, в особенности США, хочет помешать достижению дипломатического разрешения украинского конфликта. Используя различные методы, они провоцируют стороны сделки, не дают РФ, Турции и Украине достичь нужных договоренностей. Это саботаж, направленный на прекращение всяческих попыток дипломатического прекращения конфликта между странами», — пояснил эксперт.

Он отметил, что одним из способов Москвы и Киева по сохранению диалога был «зеленый коридор», по которому провозилось зерно. Помимо этого, считает Гюзальтан, еще одной причиной запрета экспортировать российский аммиак является спекуляция на мировом рынке.

«Ведь аммиак используется в производстве удобрений. Уже сейчас в Африке разгорается продовольственный кризис. Если функционирование „зеленого коридора“ прекратится, перебои с поставками продуктов будут происходить по всему миру и особенно сильно это усугубит ситуацию в Африке», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН сообщили об ограничении Москвой регистрации судов в рамках зерновой сделки.