Более десяти километров: зачем в Китае решили пробурить гигантскую скважину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Xiang; 5-tv.ru

Отверстие пройдет через десять континентальных пластов.

Китайские ученые намерены исследовать корни нашей планеты. Власти страны поручили инженерам и ученым пробурить скважину на глубине более десяти тысяч метров.

Работы уже начались, они займут почти полтора года. Отверстие пройдет через десять континентальных пластов, и достигнет меловой системы в земной коре.

Там хранятся породы возрастом около 145 миллионов лет. Этот проект направлен на исследование минеральных и энергетических ресурсов, а также оценку рисков землетрясений и извержений вулканов.