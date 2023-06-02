Более десяти километров: зачем в Китае решили пробурить гигантскую скважину
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В Китае пробурят скважину глубиной более десяти километров
Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Xiang; 5-tv.ru
Отверстие пройдет через десять континентальных пластов.
Китайские ученые намерены исследовать корни нашей планеты. Власти страны поручили инженерам и ученым пробурить скважину на глубине более десяти тысяч метров.
Работы уже начались, они займут почти полтора года. Отверстие пройдет через десять континентальных пластов, и достигнет меловой системы в земной коре.
Там хранятся породы возрастом около 145 миллионов лет. Этот проект направлен на исследование минеральных и энергетических ресурсов, а также оценку рисков землетрясений и извержений вулканов.