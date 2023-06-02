Главный праздник выпускников: как идет подготовка к «Алым парусам»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Kristina Kormilitsyna ; 5-tv.ru

Бриг «Россия» уже готовят к спуску на воду.

Меньше месяца осталось до самого красивого праздника страны. В этом году «Алые паруса» будут особенными! Сцену уже начали собирать, она будет больше обычного, а вот главный атрибут останется неизменным — бриг «Россия» прошел все необходимые процедуры и уже готов поднять паруса. Наш корреспондент Максим Облендер увидел, как проходила подготовка судна.

Главная ночь для всех выпускников уже совсем близко. Тысячи ребят под десятки тысяч залпов салюта вновь увидят, как словно из сказочного тумана в парадной Неве появится белоснежный бриг Россия под «Алыми парусами». Он тоже уже почти готов к этой долгожданной встрече — это первое появление пятидесятиметрового красавца на публике в этом году.

«Все это время бриг Россия дожидается своего часа в огромном теплом ангаре, наконец за полтора месяца до торжества его выкатывают вот на таких гигантских платформах, несколько часов медленно спускают на воду, затем ставят мачты, идут такелажные работы, наконец проверка ходовой части и выход в парадную Неву для репетиций», — рассказывает журналист.

Особенности брига не позволяют зимовку на воде. Да и в ангаре проще провести модернизацию. Его скорость в ключевой момент праздника восемь узлов, что равно 15 километрам в час. Надо ювелирно точно пройти через створы разведенных мостов в свете фейерверков. Каждый год бриг совершенствуют, чтобы в его 20-ти минутном выступлении все было четко.

«Скорее это не какие-то кардинальные изменения, а просто улучшения. Во время летнего сезона, во время навигации мы нарабатываем опыт, думаем о том, как нам улучшить техническое состояние и способность механизмов и узлов правильно работать», — рассказывает капитан брига «Россия» Олег Николаев.

Как выпускники примеряют наряды, так и он примеряет паруса — их площадь 900 квадратных метров. Дальше начинается работа в связке с режиссерами свето-пиротехнического шоу.

«Каждый год команда праздника „Алые паруса“ удивляет чем-то новым не только на берегу, но и здесь на бриге Россия. Мы помним, как паруса на носу стали триколором, помним, как вдоль бортов появились световые весла. Вот и в этом году подготовили очередной сюрприз. Как будет выглядеть бриг увидим, естественно, в главную ночь для всех выпускников», — рассказывает журналист.

Праздник — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии. Визитная карточка Санкт-Петербурга с богатейшей историей. Впервые праздник выпускников в Ленинграде прошел в 1968. Через несколько лет традиция прервалась. Но в 2005 «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Год за годом повышая планку, и, конечно, подарив празднику свой символ — двухмачтовый бриг «Россия», в прошлом голландский траулер, но полностью переоборудованный с учетом особенностей Петербурга — ширины и глубины Невы, высоты мостов и течения.

«Каждый год я смотрю это событие по телевизору со всей своей семьей. И в этом году, когда я наконец выпускник, я увижу это своими глазами», — призналась выпускница Вероника Круглова.

Подружки Вероника и Ира, как и все вчерашние 11-классники, тоже ждут появления брига.

«Это фейерверк и когда сам корабль проплывает это очень красиво и захватывающе. Очень хочу увидеть это вживую», — отметила выпускница Ирина Понизовская.

Впереди — ЕГЭ. Надо долго готовиться, а еще верить в чудо, возможно парусник — символ мечты, в этом ей поможет. Как помог получить студенческий билет Андрею. А другой билет с праздника, который порядком истрепался в кармане во время жарких танцев на Дворцовой площади, он до сих пор хранит.

«Было тогда у меня желание поступить в университет, и оно исполнилось. Корабль он же олицетворяет дорогу в новую жизнь. И когда он проплыл, сразу показалось, что открылись новые двери, новые возможности», — рассказал выпускник Андрей Орлов.

И точно также они откроются уже 24 июня всем выпускникам страны, едва на горизонте появятся «Алые паруса».