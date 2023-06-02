«Солнечные дети» приехали в Академию художественной гимнастики «Небесная Грация» в Сочи

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Дети с очень непростой судьбой и невероятной тягой к жизни и развитию стали участниками сборов академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой.

В Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой стало ярче! Туда приехали полтора десятка «солнечных детей». Несмотря на непростую судьбу и сложные медицинские диагнозы, ни они сами, ни их родители не перестают бороться и жить полной жизнью, а занятия гимнастикой им в этом помогают. Обозреватель «Известий» Александр Мостославский — об особенных сборах в Сочи.

Из Казани в Сочи — не с пустыми руками, а с праздничным чак-чаком. Всего 16 «солнечных» детей с родителями приехали на тренировочные сборы в академию художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Многие из этих особенных гимнастов в этом году уже побывали в стенах «Небесной грации». По приглашению Благотворительного фонда Алины Кабаевой они были гостями Международного детского фестиваля художественной гимнастики «Алина», телевизионную версию которого можно увидеть уже завтра на канале «Россия 1».

А сегодня академия «Небесная грация» в их полном распоряжении — тренировочный зал, огромный бассейн, прекрасное кафе и комфортабельные номера, восторженные эмоции с самого порога.

Настрой у этих рябят боевой, несмотря на непростую судьбу и сложные медицинские диагнозы. Это настоящие бойцы, обожающие спорт и нацеленные на победу.

«Заниматься гимнастикой, получать первое место. У меня полно медалей. Коллекция вся», — говорит гимнастка из Казани Сафина Шайгарданова.

Встреча с кумиром — один из самых ярких и эмоциональных моментов нынешних сборов.

Алина Кабаева приехала поприветствовать маленьких гимнастов и увидеть их незабываемые выступления. Самоотдача и искренность которых покорили олимпийскую чемпионку.

«Мы тут разных деток видим. Те, которые приезжают из разных сборных, так не слушаются, как они слушаются. Вот если бы чуть-чуть бы в сборной дети так слушались бы, то у них были бы быстрей результаты. Что касается тренеров и родителей, то это святые люди. Вам здоровья, сил, они у вас прекрасные, это „солнечные“ дети, которые дарят добро. Я рада, что к этому прикоснулась, что с вами познакомилась, и если чем-то мы сможем вам помогать в будущем, то обязательно будем делать. Поэтому вы большие молодцы, будем видеться, тренироваться и готовиться к фестивалю», — отметила олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда Алина Кабаева.

Можно считать, что первая репетиция к будущему фестивалю художественной гимнастики «Алина-2024» уже состоялась. Похоже, номер будет незабываемый. Ведь все эти дети — уже чемпионы и настоящие герои, которые ежедневно побеждают свой недуг, выходя на гимнастический ковер.

«Поверьте в ребенка, и он вас удивит. Точнее про этих „солнечных“ спортсменов и не скажешь. Специалисты отмечают, что занятия художественной гимнастикой детей со столь непростым диагнозом максимально адаптируют их к общепринятым социальным нормам и существенно улучшают состояние их физического здоровья», — отмечает Мостославский.

«Спорт нас спас», — в один голос уверяют родители детей с такими ментальными особенностями развития. А ведь раньше ребят с синдромом Дауна не брали в гимнастику из-за психологических и физических особенностей. У ребятишек с таким диагнозом — пониженный тонус ног, проблемы с концентрацией внимания, памятью и ориентацией в пространстве, да и сердце, суставы и связки периодически подводят. Но именно эти проблемы удивительным образом теряют свою остроту после начала систематических занятий художественной гимнастикой.

«Гимнастика — это сложнокоординационный вид спорта все-таки. И поэтому для таких детей, я считаю, гимнастика очень хорошо подходит, потому что в первую очередь у них начинается работать голова», — отмечает тренер по адаптивной художественной гимнастике Елизавета Максимова.

«Безусловно, дети начинают лучше понимать, запоминать, реагировать, разговаривать. У них улучшается абсолютно все, не только физические качества», — говорит тренер по адаптивному спорту Дильнара Каюмова.

Нет необучаемых людей, есть устаревшие методики и некомпетентные специалисты, которым легче признать ребенка безнадежным, чем попытаться ему помочь, уверяют те, кто посвятил свою жизнь этим детям.

«Для нас гимнастика — это наша жизнь. Это сравнимо с походом в горы. Вот когда ты стоишь у подножья горы и ты понимаешь, что не все дойдут до ее вершины. Но все доходят до своей точки, понимаете. И горы все равно остаются прекрасны, и все туда стремятся. И вот для нас гимнастика это такая красивая гора», — отмечает мама одного из детей Лира Тазетдинова.

Кстати, путешествие в горы, на Красную Поляну, ребятам еще предстоит. Это традиционный подарок от Благотворительного фонда Алины Кабаевой. Ну а пока в культурно-оздоровительной программе у «особенных» гимнастов — солнечные ванны, морские купания, дельфинарий, цирк и аттракционы в Сочи Парке.

«Я в полном восторге! Мне самой понравилось, понравилось моему ребенку. Я смотрю на других детей, все в полном восторге. Их эмоции — самые главные для нас. Когда они счастливы, счастливы и мы», — говорит мама одного из детей Гульназ Сергина.

И еще один сюрприз от Алины Кабаевой в честь Дня защиты детей — великолепный торт всем «солнечным» гимнастам.