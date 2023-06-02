Тучи сгущаются: республиканцы добиваются от ФБР раскрытия данных о взятке Байдену

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Политики утверждают, что в их распоряжении имеются соответствующие сведения.

Закон всемирного тяготения сыграл злую шутку с Джо Байденом. Он упал на торжественной церемонии в Академии Военно-воздушных сил США. Сразу после вручения диплома одному из курсантов глава Белого дома оступился и чуть не рухнул со сцены. На помощь ему сразу прибежали морпехи. Как позже заявили в Белом доме, причиной инцидента стал мешок с песком. Но возможно, глава Белого дома почувствовал себя плохо из-за грядущего скандала.

Республиканцы добиваются от ФБР обнародования документов, которые уличают Байдена в получении взятки. Якобы бюро расследований располагает такой информацией. Сможет ли глава Белого дома выйти сухим из воды? Расскажет наш корреспонеднт Максим Прихода.