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ВСУ несут большие потери.

Российские бойцы ведут успешные бои в районе Марьинки. Наши десантники вместе с отрядом «Ахмат» взяли под контроль большую часть города. Несколько часов назад военные заняли территорию ГорГаза. И постепенно продвигаются вперед.

Противник несет большие потери в живой силе и технике, но не оставляет попыток удержать город. К местам боев Киев перебрасывает резервные подразделения.