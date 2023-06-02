Идут вперед: российские силы контролируют большую часть Марьинки
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Российские силы контролируют большую часть Марьинки
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
ВСУ несут большие потери.
Российские бойцы ведут успешные бои в районе Марьинки. Наши десантники вместе с отрядом «Ахмат» взяли под контроль большую часть города. Несколько часов назад военные заняли территорию ГорГаза. И постепенно продвигаются вперед.
Противник несет большие потери в живой силе и технике, но не оставляет попыток удержать город. К местам боев Киев перебрасывает резервные подразделения.
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