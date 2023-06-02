Оливер Стоун назвал ошибкой попытки Евросоюза наложить ограничения на атом РФ

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Россия сделала важную и ценную работу в сфере атомной энергетики, которую необходимо уважать, отметил режиссер.

Желание некоторых стран Евросоюза ввести санкции против российской атомной энергетики является глупой ошибкой, направленной против самих себя. Такое мнение выразил режиссер Оливер Стоун. По его мнению, Евросоюз должен ценить проделанную РФ работу в сфере ядерной энергетики.

«Это глупая ошибка. Русские проделали колоссально важную работу для мира. Мы все должны быть партнерами в этом, мы не должны вести войну — Китай, Россия, США. Я молюсь о мире», — сказал Стоун в ходе онлайн пресс-конференции. Его цитирует портал UrduPoint.

Он напомнил, что благодаря россиянам строится АЭС в Турции, Индии и многих других странах, над этим работают высококвалифицированные специалисты.

«Русские сделали много хорошего, они — крупнейший экспортер в данной сфере. Это хорошие инженеры», — отметил он.

Вместе с тем он поднял вопрос закрытия атомных электростанций в ФРГ. По мнению Стоуна, экономика страны в крайне плохом положении, а закрытие АЭС еще больше усугубит ситуацию.

Оливер Стоун снял документальный фильм «Время атома», в котором говорится, что ядерная энергетика является жизненно важным энергетическим решением в условиях изменения климата.

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