Минобороны раскрыло подробности попытки украинских боевиков атаковать Шебекино

МО РФ: в попытке атаки на Белгородскую область участвовало до 70 украинских боевиков

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Все действия противника были пресечены.

Минобороны РФ раскрыло подробности попытки украинских националистов провести террористический акт в отношении мирного населения города Шебекино Белгородской области. Они пытались пересечь границу России три раза, однако все действия противника были пресечены российскими силами. Также было уничтожено до 50 боевиков.

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки теракта боевиков ВСУ в Шебекино

Известно, что в попытке атаки участвовало до 70 украинских националистов, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один КАМАЗ. Бойцами Западного военного округа (ЗАО) был нанесен по противнику удар тяжелыми огнеметными системами.

«Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 „Град“, один пикап», — сообщили в ведомстве.

«Никакого прорыва ВСУ нет»: белгородский оперштаб пояснил обстановку в регионе

В последнее время агрессия украинских националистов усилилась и город Шебекино в Белгородской области начали обстреливать практически круглосуточно. Так, минувшей ночью боевики ВСУ обстреляли населенный пункт из РСЗО «Град». Несколько мирных жителей получили ранения, пострадала инфраструктура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как ВСУ в течение часа обстреливали минувшей ночью Шебекино.