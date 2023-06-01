В ООН сообщили об ограничении Москвой регистрации судов в рамках зерновой сделки

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В международной организации выразили обеспокоенность замедлением исполнения соглашения.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Россия проинформировала СЦК (Совместный координационный центр) о том, что ограничивает регистрацию судов, которые следуют в украинский порт Южный в районе Одессы.

Эти условия будут действовать до тех пор, пока не возобновится поставка российского аммиака. Представитель генсека отметил, что количество регистраций сократились с 22 мая с трех до двух.

Дюжаррик отметил, что ООН обеспокоены замедлением продвижения зерновой сделки, который наблюдается с апреля по май. Представитель генсека подчеркнул, что ООН оценивает ситуацию, как серьезную.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ООН осудили атаки беспилотников на Москву. Стефан Дюжаррик заявил, что нельзя допускать атак по мирному населению и городской инфраструктуре вне зависимости от того, где они произошли.