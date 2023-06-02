🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Оксана Тарасова 102 0

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: новые сутки растущей Луны подходят для начала новых и продолжения уже начатых дел. Выложитесь на максимум в последний день рабочей недели!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 июня, наиболее удачное время для решительных действий. Постарайтесь закрыть сегодня все задачи, особенно те, что все время откладывали. При этом будьте сегодня осторожны в словах — неаккуратно брошенное слово может спровоцировать конфликт.

Овны

Ваше переходное время и дискомфорт скоро пройдут, Овны. Неприятный этап в жизни пролетит быстрее, если вы попытаетесь работать в команде, а не делать все в одиночку. Уберите беспорядок из своего пространства и немного приведите в порядок окружающую вас обстановку. Освободить место для хороших вещей в жизни.

Космический совет: фэншуй — ваш путь к совершенству жизни на сегодня.

Тельцы

Вы пытаетесь пристегнуть чужой ремень безопасности раньше, чем свой собственный. Вы идете на компромисс со своими собственными потребностями ради того, чтобы угодить окружающим. Но в этом плане есть недостаток, Тельцы. А как же ваши потребности? Итак, сместите фокус на себя. Начните диалог со своим подсознанием о том, что вы можете сделать, чтобы посеять внутри семена радости.

Космический совет: зажгите свой факел перемен и продолжайте идти к мечте.

Близнецы

Если кажется, что между вашими мечтами и реальностью существует разрыв, то попросите Вселенную указать, что нужно изменить, и следуйте полученным подсказкам, Близнецы. Рассказ о своих целях, мечтах, желаниях и чувствах человеку, которому доверяете, может помочь вам увидеть их более объективно и получить помощь там, где это необходимо.

Космический совет: вам нужно выговориться. Расскажите близким обо всем, что у вас ну душе.

Больше гороскопов смотрите здесь

Раки

Вместо того чтобы ждать, когда все сделают за вас или хотя бы предложат помощь, — возьмите все в свои руки. Займите водительское место в своей жизни. Покажите себя самой смелой версией. Чем больше вы будете соответствовать своей миссии, тем больше сможете привлечь возможностей, которые будут продвигать вас в направлении роста, Раки.

Космический совет: не пытайтесь перекладывать навалившиеся проблемы на других — проявите ответственность.

Львы

Думая о былых счастливых временах, вы попадаете в зону, которая снова заставляет вас чувствовать возбуждение, желание вновь пережить эти моменты. Итак, используйте это как топливо для принятия мер по тем делам, которые вы, возможно, откладывали. Проявляйте уважение к своим чувствам и благодарите их за то, что они помогают вам чувствовать себя живыми, Львы.

Космический совет: создавайте счастливые моменты в настоящем, а не грезите прошлым.

Девы

В идеале гармония и любовь должны давать ощущение свободы и заставлять вас парить. Но если любая из этих эмоций заставляет вас чувствовать себя иначе, тогда просто сделайте паузу и напомните себе, Девы, что все в порядке, и вам просто нужно немного изменить приоритеты. Если вам не хватает близких, протяните к ним руку помощи, если вы вспоминаете потерянных друзей, порадуйте их. Из ситуации, когда вы продолжаете бесконечно ждать, а другой человек может понятия не иметь об этом, ничего не выйдет.

Космический совет: люди, которые имеют значение, поймут и примут даже после долгого молчания.

Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

Весы

Внезапные события заставили вас почувствовать себя немного взволнованными или даже потрясенными? Вы вступаете в следующий этап жизни, где вас ждут новые свершения. И крайне важно, чтобы вы довели все текущие дела до конца. Представьте, как все было бы, если бы ваше первоначальное видение успеха сбылось? Теперь следуйте этому чувству, Весы. Упростите свою жизнь и знайте, что все высшие сферы работают с вами на данный момент.

Космический совет: не пугайтесь неизвестности — там вас ждет успех.

Скорпионы

Возможно, вы цепляетесь за вещи из прошлого, которые заставляли вас чувствовать себя несостоявшимися, Скорпионы. Обратите свой взор на текущие дела помните, что ваши наставники прикроют вам спину в нужный момент. Наберитесь смелости — попробуйте новый подход к вещам.

Космический совет: удача на вашей стороне.

Стрельцы

Будьте снисходительными к себе и другим, Стрельцы. Потратьте время на обдумывание происходящего и постарайтесь держать себя в равновесии в этот переходный период. Вселенная призывает вас прислушаться к своему подсознанию, который ведет вас к заданной цели.

Космический совет: делайте то, что разжигает ваш внутренний огонь.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

Козероги

Делайте сегодня только то, что заставляет вас чувствовать себя спокойно, собранно и расслабленно, Козероги. В эти дни воспоминания все еще могут преследовать вас, но неприятные эмоции будут постепенно угасать. Измените свой настрой, сконцентрируйтесь на своем ментальном здоровье.

Космический совет: сделайте паузу — отдохните перед новым рывком.

Водолеи

Чрезмерное обдумывание своих проблем никогда не является решением. Итак, наденьте наушники и слушайте свой любимый подкаст о самопомощи. Еще лучше, включите медитативный плейлист для столь необходимого утешения. Сосредоточив дыхание и вернувшись к настоящему моменту, вы сможете войти в пространство восприимчивости, Водолеи. Это поможет вам найти ответы, которые вы ищете.

Космический совет: совсем скоро вы найдете ответы на все волнующие вас вопросы.

Рыбы

Говорят, удача сопутствует смелым, Рыбы. Это универсальная истина, с которой вы сейчас резонируете на глубоком уровне. Вы понимаете, что в текущий период находитесь в поворотном моменте. Единственный способ достичь желаемого — это пойти на большой риск. Что-то подсказывает нам, что ваша жизнь уже не будет прежней! Но не забывайте про ремень безопасности — на дороге может повстречаться яма.

Космический совет: Вселенная дает вам возможность пойти на большой риск.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака в мае нужно переосмыслить свою жизнь.

Новости партнеров

Новости СМИ2