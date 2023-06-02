Виктория Боня рассказала об отношении к русским за границей: «Я ощущаю на себе»

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Знаменитость также призналась, что не представляет свою жизнь без России.

Блогер Виктория Боня переехала в Монако больше десяти лет назад. И уже на протяжении этого же времени принимает участие в Каннском кинофестивале. Однако на российскую делегацию в этом году были введены ограничения и на мероприятии ее не было. Знаменитость выразила по этому поводу сожаление и отметила, что в целом к россиянам за границей относятся хорошо.

«Очень надеюсь, что скоро эти ограничения смягчат, потому что отношение к русским я ощущаю это на себе — за границей очень хорошее. Печально наблюдать за тем, как из-за каких-то политических решений страдают представители искусства, спорта», — рассказала газете «Вечерняя Москва».

Несмотря на то, что Боня уже давно обжилась в Монако, про свою родную страну не забывает — прилетает каждые два месяца.

«Я не представляю свою жизнь без России», — призналась знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие жертвы пошла Виктория Боня ради своей семьи.