В «Лаборатории Касперского» обнаружили кибератаку на устройства сотрудников

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Компания еще продолжает расследование. Что уже известно?

Вредоносное программное обеспечение (ПО) атаковало устройства Apple сотрудников компании «Лаборатории Касперского». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

Уточняется, что атака фиксировалась по всему миру.

«Расследование инцидента еще продолжается. Расследование инцидента показало, что данные сотрудников компании, а также продукты или какие-либо критические процессы не были затронуты», — говорится в сообщении.

Прежде в ФСБ России выявили, что американские спецслужбы вели разведывательные действия с использованием гаджетов Apple и вредоносного программного обеспечения.

Позднее 5-tv.ru рассказывал, как информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.