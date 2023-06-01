Семейная идиллия: Серябкина впервые показала лицо двухгодовалого сына

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Отцом ребенка является предприниматель Георгий Начкебия.

Певица Ольга Серябкина впервые показала лицо сына — вместе с двухлетним Лукой и супругом Георгием Начкебией она приняла участие в фотосессии для издания Peopletalk и дала эксклюзивное интервью.

Экс-солистка призналась, что с рождением ребенка ее жизнь полностью перевернулась, рабочий график начал строиться вокруг малыша. При этом она еще до родов приняла решение, что не будет завершать карьеру, и уже спустя три недели после рождения ребенка дала первый концерт.

В ближайшее время: в конце июня или начале июля выйдет новый сингл, а осенью она будет работать над выпуском сольного альбома.

Ольга Серябкина сообщила о свадьбе с бизнесменом Георгием Начкебией в октябре 2020 года. Церемония прошла в маленьком городе в Альпах, недалеко от Вены. На праздник были приглашены самые близкие, торжество прошло в австрийской столице.

Прежде супруг работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. Начкебия занимался организацией мероприятий и раскручивал российских исполнителей, в число которых попала его будущая жена.

Впоследствии он стал концертным директором певицы. Певица стала матерью 20 ноября 2021 года в возрасте 36 лет. Позже она рассказала в соцсетях, что роды начались чуть раньше срока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Серябкина чудом устояла на ногах в платье от покойного Юдашкина.