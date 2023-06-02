Вот такое лето: в Ленобласти и Карелии ожидаются заморозки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Такая погода продержится до конца недели.

Впервые за многие годы жители Петербурга видели в мае солнце ежедневно. Солнечное сияние было не только регулярным, но и продолжительным.

Но антициклоны, которые подарили жителям Северной столицы такую погоду, теперь отступили. Новый атмосферный фронт принес холодный воздух с Арктики. И теперь в Петербурге, Ленобласти и Карелии до конца недели ожидаются ночные заморозки — вплоть до минус трех. Прохлада сохранится и днём, к ней добавятся продолжительные осадки.