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Награду военнослужащий получил за высокие качества.

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Его удостоили наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.