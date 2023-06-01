Фото, видео: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Royce Dorman; 5-tv.ru

Альянс также пополняет боевые расчеты и обеспечивает Украину техникой.

Диверсии Киева против России и Белоруссии координируются странами НАТО. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

По его словам, альянс пополняет боевые расчеты и обеспечивает Украину техникой, а также помогает вести разведку.

«Серьезную угрозу представляют продолжающиеся попытки атаковать объекты ядерной энергетики и ТЭК. Наряду с этим США и Великобритания активно работают над разобщением стран содружества. <…> Ведут работу с политическими и экономическими… Это сегодняшняя ситуация, она реально складывается и мы это все видим», — отметил он.

НАТО втягивает в конфликт соседние страны — перебрасывает в Прибалтику крупные воинские контингенты, а Молдавию подстрекает к силовому решению вопроса Приднестровья. Более того, прикрываясь международными соглашениями о вывозе зерна с Украины, Запад руками Киева устраивает атаки на российское побережье.