Снова любовь? Анфиса Чехова появилась на публике вместе с бывшим мужем

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Поводом для встречи стало радостное мероприятие в жизни ее наследника.

Телеведущая Анфиса Чехова и ее бывший муж актер Гурам Баблишвили вместе отпраздновали день рождения их общего ребенка. Звезда опубликовала по этому поводу совместные снимки в сторис личного блога.

Их сыну Соломону исполнилось 11 лет — в честь этого было организовано мероприятие, куда пришли родные, близкие и друзья чада. Анфиса также поделилась воспоминаниями о тех временах, когда ее наследник был младенцем.

«И вот, 11 лет спустя, он уже огромный парень, который помогает мне таскать сумки, учится хорошо, а иногда не очень, любит компьютерные игры, лепку, плавание и битбокс. С днем рождения, самый любимый мальчик на свете», — написала она.

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