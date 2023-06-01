Командир «Ахмата» Алаудинов заявил об освобождении Марьинки примерно на 70%

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Город находится в Донецкой народной республике (ДНР).

Командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявил об освобождении Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) примерно на 70%.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы подошли вплотную к городу Купянску в Харьковской области.