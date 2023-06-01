В Белгороде на проезжую часть упал снаряд

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Причины и подробности случившегося устанавливаются.

В Белгороде, предварительно, упал снаряд. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

По имеющейся информации, инцидент произошел на улице Щорса. Причины и подробности случившегося устанавливаются.

Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, объект упал на проезжую часть, в результате чего травмы получили два человека. Также повреждения зафиксированы на одном автомобиле.

«Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется в городскую больницу № 2, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался», — уточнил Гладков в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно обстреливают Белгородскую область. Еще с апреля 2022 года по всей территории местности действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Так, в четверг, 1 июня, Вооруженные силы РФ, погранслужба и ФСБ сорвали новую попытку киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. Боевики в 03:00 начали интенсивный обстрел гражданских объектов, после чего две мотопехотные роты, усиленные танками, попытались проникнуть в Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, никакого влияния на ход специальной военной операции (СВО) обстрелы Белгородской области не оказывают.