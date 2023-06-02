Жена Петросяна показала подросшего сына

Фото, видео: Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

Фанаты вновь увидели, как выглядит наследник известного юмориста.

Супруга юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — не так часто делится с подписчиками семейными моментами из жизни. Но 1 июня, в День защиты детей, она решила сделать исключение и показала трехлетнего сына Вагана. Звезда опубликовала фотографию мальчика в своем личном блоге — на ней он позирует в солнечных очках на фоне кирпичного дома.

Также блогер выложила и видеоролик, на котором ее чадо просит погулять по городу. Та предупредила его, что он из-за этого может опоздать в бассейн, но наследник успокоил родительницу и заверил — такого не будет, все успеется.

Своего ребенка 34-летняя Брухунова воспитывает вместе с 77-летним Петросяном. Несмотря на большую разницу в возрасте, паре, судя по всему, удалось достичь гармонии в отношениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кем работает Брухунова. Много лет ходили слухи вокруг профессии звезды, но она решила рассказать, чем занимается на самом деле.

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