Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; Пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля; 5-tv.ru

Она призналась, что к ней тоже приставили на съемочной площадке.

Народная артистка РФ Ирина Алферова заявила 5-tv.ru во время творческой встречи на Забайкальском международном кинофестивале, что артистка Татьяна Васильева напрасно так много рассказала о пережитых домогательствах.

«Вот Таня Васильева — уж не могу не сказать. Что она говорит? Боже мой, это какой-то ужас! Ну говорила бы про себя. Говорила бы: „Да, я выбрала путь с режиссерами быть“. Я не знаю, у меня столько было режиссеров в моей жизни! Вероятно, я им нравилась. Но мне-то какое до этого дело?» — поразилась знаменитость.

Звезда фильма «С любимыми не расставайтесь» призналась, что к ней тоже приставали на съемочной площадке. Но она в таких случаях всегда отказывалась от дальнейшего участия в проекте.

«Если это было очень навязчиво, и я видела, что это переходит границы, — я уходила из этих картин. Мне душу важнее сохранить. Зачем мне это надо? Какую-то картину еще сыграть… Да не надо мне никакую картину! Я хочу прожить свою жизнь со своей душой. И никак не потерять ничего», — заверила актриса.

Алферова отметила, что ее опыт работы с именитыми актерами и режиссерами был исключительно позитивным. Они артистке «только помогали, только дарили, только открывали какие-то иные миры».

Васильева ранее признавалась, что неоднократно сталкивалась с сексуальными домогательствами. По ее словам, многие девушки, к сожалению, проходят через такие испытания. При этом артистка никогда не жаловалась на это — и даже раскритиковала Елену Проклову за чрезмерную откровенность.

«Я особенно не раздумывала, у меня слишком было велико желание играть. И я знала, что я это могу. Вы думаете, я не оказывалась на месте Елены миллиард раз? Что бы сделала я? То, что я делаю: играю!» — говорила она в 2021-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Свиридова неоднозначно высказалась о сексуальных домогательствах.